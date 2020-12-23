Çocuklar için korona uyarısı

Çocuklarda görülen Multifinflavotuvar Sendromu (MIS-C) tablosunda çok ciddi artış olduğu uyarısında bulundu ve yüz yüze yapılması planlanan sınavların iptal edilmesini istedi.

‘12 vaka yoğun bakımda’

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Milliyet’e yaptığı açıklamada, hastalığın artan seyri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Aralık başından itibaren özellikle son 15 günde koronavirüs enfeksiyonu geçiren çocuklarda ölüme yol açan MIS-C tablosunda çok ciddi artış söz konusu. MIS-C tablosu öncelikle ABD’de görülmeye başlanmıştı. nisan ve mayıs ayından itibaren Türkiye’de de MIS-C vakaları görmeye başlamıştık ancak son üç haftalık dönemde çok büyük bir MIS-C vaka artışı var. Sadece bizim merkezimizde son iki haftalık süreçte 12 vakayı yoğun bakıma yatırdık. Bu hastalar 10-18 yaş dilimindeki çocuklar. Yüz yüze sınavlara katılacak çocukların yaş dilimi de 10-18 arası.

MIS-C tablosu çok sinsi ilerleyen bir süreç. Bu tablo görülen çocuklarda Kovid-19 ilk 10 gün asemptomatik seyrediyor. Çocuk ve ailesi Kovid-19 geçirdiğinin farkında bile olmuyor. Ancak 10’uncu günün sonunda çok ağır bir klinik tablo gelişiyor. Önce çok yüksek ateş, vücutta döküntü gözlerde kızarıklık, ishal ve ardından kalp veya böbrek yetmezliği, karaciğer fonksiyonlarında bozulma gibi birçok tablo ortaya çıkabiliyor. İmmün sistem adeta iflas eder duruma geliyor. Hastalık birçok organı tutan, vücudun bağışıklık sisteminin yanlış cevabıyla ortaya çıkıyor. Bu nedenle yüz yüze sınavlar iptal edilmeli. Üksi halde MIS-C çok daha artmasına neden olursunuz.”

‘Çocuklar arasında daha bulaşıcı’

İngiltere’de Kovid-19’un tespit edilen yeni türünün çocuklar arasında daha bulaşıcı olabileceğine dair ipuçlarının bulunduğu açıklandı. Oxford Üniversitesi’nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve NERVTAG Başkanı Peter Horby, “Bu türün Birleşik Krallık’ta bulunan diğer virüs türlerine göre daha fazla bulaşma ihtimali olduğunu düşünüyoruz” dedi. NERVTAG üyesi, epidemiyolojist Neil Ferguson ise “Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair bir ipuçları var” dedi. l DIŞ HABERLER