Ã‡ocuklar okula gitmek istiyor

NormalleÅŸme Ã§ocuklarla birlikte baÅŸlayacak

Son haftalardaki tespitlerimiz kesinlikle henÃ¼z rahatlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶steriyor. AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi, kuafÃ¶r gibi mekÃ¢nlara gitmenin risk oluÅŸturduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerin oranÄ± %90â€™Ä±n Ã¼zerinde. SalgÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye iÃ§in ciddi bir tehlike oluÅŸturduÄŸunu belirtenlerin oranÄ± ise %86.

HatÄ±rlayalÄ±m, bu oran yaz aylarÄ±nda %69â€™a kadar inmiÅŸti. Mevcut endiÅŸe hali bir aÃ§Ä±dan da iyi aslÄ±nda, bu sayede salgÄ±n ile mÃ¼cadele daha sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde devam edebiliyor.

SÃ¶mestr tatili Ã¶ncesinden beri okullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klamalar, tartÄ±ÅŸmalar var. Ocak ortasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmada okullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na destek %43 iken sonraki hafta bu oran %36â€™ye gerilemiÅŸti.

Son durumda okullarÄ±n kademeli olarak aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± bildirildi. Ancak yine de son kararÄ± veliler verecek.

Her ne kadar toplum okullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± fikrine pek taraftar deÄŸilse de yine de velilerin %67â€™si okullar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde Ã§ocuÄŸunu okula gÃ¶ndermeye yakÄ±n duruyor.

AlÄ±nan merkezi Ã¶nlemlerin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerin oranÄ±nda Ã¶nemli artÄ±ÅŸ var, her on kiÅŸiden yedisi bu biÃ§imde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Bir yandan yÃ¼ksek endiÅŸemiz baki. Bir yandan da alÄ±nan Ã¶nlemler ve aÅŸÄ± uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlama-

sÄ±nÄ±nÂ

ardÄ±ndan ikinci bir normalleÅŸme sÃ¼recine de ihtiyacÄ±mÄ±z var gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ve ikinci normalleÅŸme sÃ¼reci de Ã§ocuklarÄ±n kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde okullara dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ ile baÅŸlayacak sanÄ±rÄ±m.

Toplumda, virÃ¼sÃ¼n TÃ¼rkiye iÃ§in Ã§ok ciddi bir tehdit oluÅŸturduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ halen devam ediyor

TÃ¼rkiye iÃ§in â€˜Ciddi bir tehlike oluÅŸturuyorâ€™

Soru: Sizce koronavirÃ¼s TÃ¼rkiye iÃ§in ne kadar bir tehlike oluÅŸturuyor?

KoronavirÃ¼s SalgÄ±nÄ± ve Toplum araÅŸtÄ±rmamÄ±zÄ±n ilk dÃ¶neminden bu yana virÃ¼sÃ¼n TÃ¼rkiye iÃ§in oluÅŸturduÄŸu riske dair kamuoyunun deÄŸerlendirmelerini alÄ±yoruz. SalgÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Mart ayÄ±nda virÃ¼sÃ¼ Ã¼lkemiz iÃ§in Ã§ok ciddi tehlikeli gÃ¶renlerin oranÄ± %55 seviyesinde idi. Yaz dÃ¶neminde bu oran %70ler seviyesinde ilerledi. AralÄ±k ayÄ±nda bu oran %88â€™e kadar Ã§Ä±karak tepe noktasÄ±na ulaÅŸtÄ±. BugÃ¼n benzer ÅŸekilde virÃ¼sÃ¼n Ã§ok ciddi tehlike oluÅŸturduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nenler %86 seviyesinde.

SalgÄ±nla mÃ¼cadelede alÄ±nan kamusal tedbirlerin iÅŸe yaramayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerin oranÄ± yarÄ± yarÄ±ya azaldÄ±

Soru: HÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± bu son tedbirlerin salgÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almada ne derece iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?

SalgÄ±nla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± tedbirlere yÃ¶nelik vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini takip ediyoruz. Buna gÃ¶re alÄ±nan son tedbirlerin salgÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almada iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerin oranÄ± son 2 ay iÃ§erisinde yÃ¼kseldi. KasÄ±m ortasÄ±nda bu oran %53 iken, Ocak sonunda %69 seviyesine Ã§Ä±ktÄ±. Tedbirlerin yetersiz olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler ise %43â€™ten %22 seviyesine indi. Vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n azalmasÄ±nÄ±n bu deÄŸerlendirmeler ile paralellik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± not edebiliriz.

Ã‡oÄŸunluk, AVMâ€™ye gitmeyi ciddi riskli buluyor

Soru: BugÃ¼nlerde aÅŸaÄŸÄ±daki aktivitelerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼zerinde ne dÃ¼zeyde risk oluÅŸturduÄŸunu belirtir misiniz?

AraÅŸtÄ±rmamÄ±zda, dÄ±ÅŸarÄ±da yapÄ±lan aktivitelerin saÄŸlÄ±k Ã¼zerindeki etkilerinin toplum tarafÄ±ndan nasÄ±l algÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruyoruz. AVMâ€™lere ve kuafÃ¶r/berbere gitmek salgÄ±n Ã¶ncesi dÃ¶nemde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamda sÄ±kÃ§a yapÄ±lan aktiviteler iken, bugÃ¼n vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan salgÄ±n nedeniyle riskli aktiviteler olarak tanÄ±mlanÄ±yor. Toplumun %70â€™i AVMâ€™lere gitmeyi Ã§ok riskli buluyor, Ã§ok ciddi ve kÄ±smen riskli bulanlarÄ±n toplam oranÄ± %94â€™e kadar Ã§Ä±kÄ±yor. AVMâ€™ler her ne kadar faaliyet gÃ¶stermeye devam etse de vatandaÅŸlarÄ±n bu dÃ¶nemde gitmekten kaÃ§Ä±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Benzer ÅŸekilde kuafÃ¶r ve berbelere gitmek de riskli gÃ¶rÃ¼len faaliyetler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Toplumun yarÄ±sÄ± yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime geÃ§ilmesini yanlÄ±ÅŸ buluyor

Soru: 2020-2021 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime geÃ§ilmesi kararÄ± verilirse, bu karara iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼z ne olur?

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Ancak yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime geÃ§ilirse, ebeveynlerin Ã§oÄŸu Ã§ocuÄŸunu okula gÃ¶ndermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor

Soru: Yeni eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde yÃ¼zyÃ¼ze eÄŸitime geÃ§ilmesi durumunda okula gÃ¶ndermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz?

SalgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen kesimlerden birisi de Ã¶ÄŸrenciler. 2020-2021 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dÃ¶nemi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak uzaktan eÄŸitimle devam etmiÅŸti. Her ne kadar Ã¶ÄŸrenciler ve ebeveynler uzaktan eÄŸitim sÃ¼recinde bazÄ± zorluklar yaÅŸasa da Ã§oÄŸunluk uzaktan eÄŸitimin devam etme kararÄ±nÄ± desteklemiÅŸti. Toplumda, ikinci dÃ¶nemde yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime geÃ§ilmesi durumunda ise bÃ¶yle bir kararÄ± yanlÄ±ÅŸ bulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenlerin oranÄ± (%49) doÄŸru bulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenlerden (%36) daha yÃ¼ksek. Ebeveynlerin deÄŸerlendirmeleri de bu konuda benzer. Ã–te yandan bu veri, ebeveynlerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± okula gÃ¶ndermeyeceÄŸi anlamÄ±na gelmiyor. Her ne kadar tercihleri yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimden yana olmasa da Ã§oÄŸunluk okullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± durumunda Ã§ocuÄŸunu okula gÃ¶ndereceÄŸini ifade ediyor (%67).

KoronavirÃ¼s SalgÄ±nÄ± ve Toplum: Genel Kamuoyu AraÅŸtÄ±rmasÄ± 29 Ocak-3 Åžubat 2021

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