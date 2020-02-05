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05.02.2020 - 16:43 | | DHA

Çocuklara cinsel saldırıdan yargılanan 4 kişi tahliye edildi!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşları 15 ile 17 arasında değişen 4 çocuğu cinsel saldırıda bulunduktan sonra fuhuşa zorladıkları iddiası ile yargılanan 4 sanık, tahliye edildi. 5 sanıklı davada tutuklu kalmadı.

Çocuklara cinsel saldırıdan yargılanan 4 kişi tahliye edildi!

Ceylanpınar ilçe merkezinde, 2018 yılında, 5 şüpheli hakkında yaşları 15 ile 17 arasında değişen S.A., E.A., S.A. ve L.Y. adlı çocukları, cinsel saldırıda bulunduktan sonra fuhuşa zorladıkları iddiasıyla dava açıldı. Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanıklar M.A., A.B., C.H.ve A.Y., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık M.B. ise katılmadı.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Çocukların avukatları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları ve Çocuk hakları Komisyonu'nun müdahillik talebini reddeden mahkeme, tutuklu 4 sanığı yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti.

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk hakları Komisyonu, mahkeme kararına tepki göstererek, tahliyelere itiraz edeceklerini bildirdi.

 

 

 

Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları böyle görüntülendiVan'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşmesi sonucu 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD'ın son dakika açıklamasında da hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.
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