Çocuklara ‘eşit masallar’

Proje kapsamında Kırmızı Başlıklı Kız, Rapunzel ve Sindirella masalları kadın-erkek eşitliği kapsamında yeniden kaleme alındı. Eşitlik kavramının çocuk yaşta yerleştiği noktasından hareketle oluşturulan projede, anne babalarda farkındalık yaratmak ve toplum bilincinin değiştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

Etkisi güçlü

Psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk ’un içerik danışmanlığında, çağdaş Türk edebiyatı yazarları Gamze Arslan, Mevsim Yenice ve Murat Gülsoy tarafından tekrar kaleme alınan masal kitaplarının illüstrasyonu da Sena Karakaş, Göktuğ Karahan ve Cemre Arslan tarafından yapıldı. Masalların çocukların gelişimine büyük katkısı olduğunu, hayal güçlerini geliştirdiğini ve günlük hayatta gördüklerinden fazlasını düşündürttüğünü dile getiren Prof. Dr. Selçuk , “Masalların toplumsal kadın-erkek rollerinin oluşmasında güçlü bir etkisi olduğu başka bir gerçek. Bu nedenle masalların yeniden yorumlanması, eşitlik için önemli bir adım. Masalların bu bakış açısına göre doğru yorumlanması, kız ve erkek çocuklarımızın eşit şekilde yetkinleştirilmesi, yaşam alanlarına eşit şekilde katılımlarının desteklenmesi anlamına gelir” dedi.

Neler değiştirildi?

Proje kapsamında ele alınan masallarda bir çok nokta değiştirildi. Kırmızı Başlıklı Kız masalında, ilk önce ebeveynlerin rolü değiştirildi. Klasik masalda kurabiyeleri anne hazırlarken, yeni yorumda babanın da evde mutfak işleri yapabileceği, kurabiye pişireceği yer alıyor. Masalda ayrıca küçük kızlar güçsüz, yardım bekleyen kişi olmaktan çıkarılıp, bilgili, ne istediğini bilen cesur kızlar olarak tanıtılıyor. Gücün sembolü olan kurt karakteri de masalda yardım talep eden bir karaktere dönüştürüldü.

Sindirella masalında kötü kalpli üvey anne figürü kaldırıldı. Sindirella, zayıf, güçsüz ve kendine güveni olmayan bir karakterden çıkarılıp akıllı, bilgili ve kendinden emin bir karakter olarak yazıldı. Klasik masaldaki ayakkabılar, günümüzde büyük önem verilen bilgi ile değiştirildi.

Rapunzel masalındaki kötü cadı, yeni versiyonda akıllı ve toplum için çalışan iyi kalpli bir kadına dönüştürüldü. Masalın kahramanı Rapunzel ise klasik masaldaki güçsüz ve prensini bekleyen karakter yerine bilge, cesur ve korkusuz bir kız olarak değiştirildi.

Masallar aynı kalmasın

Masallar ile kadın erkek eşitliğine ve özellikle kız çocuklarının güçlendirilmesine dikkat çekmek istediklerini söyleyen Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Kadın-erkek rolleri ve eşitlik kavramı çocukken, çok erken yaşlarda öğreniliyor. Toplumun kadın ve erkeğe yüklediği belirli sorumluluklar ve beklentiler çocuk yaşlarda zihinlere yerleşiyor. Yerleşen kalıpları ilerleyen yaşlarda değiştirmek daha zor hale geliyor. Bu noktadan yola çıkarak, kadın-erkek eşitliği kavramının çocuklara doğru ve pozitif bir şekilde öğretilmesine katkı sunmak istedik. Hepimiz bize büyüklerimiz tarafından anlatılan masallarla büyüdük. Bu masallar erkek ve kadının toplumdaki yeri ile ilgili kalıpların yerleşmesinde önemli rol oynuyor. Biz eşitlik kavramının çocuk yaşta yerleşeceğine inanıyoruz. Dünya değişiyor ama masallar aynı kalıyor. Evinde beyaz atlı prensini bekleyen iyi yürekli kadınlar ve onları kurtaracak güçlü erkeklerin dünyasında, kadınların potansiyelini kullanmasına pek de yer verilmiyor. Bu bakış açısının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eşitlik, temel bir insan hakkı olmakla birlikte, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma açısından da büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir sosyal gelişim kadınların toplumsal kalkınmaya eşit katılımlarıyla mümkün olabilir” diye konuştu.