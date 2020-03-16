‘Çocuklara net bilgi verin’

Klinik psikolog Nuran Günana, “Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin, aksi halde bu durum onların daha fazla kaygılanmasına neden olacak. Onların gerçek ve somut bilgilere ihtiyaçları var. Virüs ile ilgili gerçek olmayan benzetmeler yapılmamalı. Çocuklara karşı dürüst ve açık olunmalı” dedi. Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan panik ve kaygı havasından çocuklar da etkileniyor.

Endişe kontrolü

Ailelerin öncelikle kendi kaygılarını kontrol altına alması gerektiğini belirten uzmanlar, çocukların bu durumu tehdit edici bir olay olarak algılayıp kaygılarının artabileceğine dikkat çekiyor. Ailelerin kendileri ve çocukları için endişeli olduğuna dikkat çeken NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Psikolog Nuran Günana şu bilgileri verdi: “Öncelikle yapılması gereken, ailelerin kendi endişe ve korkularını kontrol altına almalarıdır. Aksi halde, çocuklar durumu tehdit edici ve başa çıkılamaz bir olay olarak algılayarak kaygıları artacaktır.”

‘Korkutmayın açık olun’

Psikolog Nuran Günana’nın tavsiyeleri:

Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin, aksi halde bu durum onların daha fazla kaygılanmalarına neden olacaktır.

Çocukların gerçek ve somut bilgilere ihtiyaçları vardır. Virüs ile ilgili gerçek olmayan benzetmeler yapılmamalı.

Çocuklara karşı dürüst ve açık olunmalıdır. Yaşlarına uygun bir dille virüsün nasıl yayıldığı anlatılmalıdır.

Çocuklar neden-sonuç ilişkisi açıklanmayan olayları olduğundan daha kötü bir durum olmuş gibi zihinlerinde canlandırırlar. Bu sebepten dolayı, olaylardan daha çok etkilenmiş olurlar.

Amaç, virüsle ilgili çok fazla bilgi verip onları korkutmak yerine, karşılıklı etkili bir iletişim kurarak virüsün ve korunma yollarının neler olduğunu anlatmak olmalıdır.

Korunma yollarının anlatılması kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacaktır.

Çocukların soruları yanıtsız bırakılmamalı.

Sürekli olarak koronavirüs ile ilgili haberleri veya programları izlemek veya bunun üzerine konuşmak kaygının yükselmesine neden olacağından bu gibi durumların en aza indirgenmesi gereklidir.

Çocuk eğer virüs hakkında soru sormuşsa, onun virüs ile ilgili ne duyduğunu ve bildiğini anlatmasına izin verilmeli.