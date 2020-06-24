Ã‡ocuklarÄ± kullanan yankesicilik Ã§etesi Ã§Ã¶kertildi

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Yankesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Ä°zmir ve Ä°stanbul'da yaÅŸlarÄ± 10 ile 16 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen Ã§ocuklara yankesicilik yaptÄ±ran suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ tespit etti. YapÄ±lan teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan N.Y. (32), H.Y. (26) ve E.Ã–.'nÃ¼n (33), akrabalarÄ±nÄ± yankesicilik yaptÄ±rarak kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirledi. Ã‡ocuklarÄ±n tarafÄ±ndan Ã§alÄ±nan telefonlarÄ±n, Ä°zmir'de telefon alÄ±m satÄ±m iÅŸi yapan A.Ã‡ (25) ve O.Ã‡. (19) adlÄ± kiÅŸilere satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nan paralardan harÃ§lÄ±k olarak bir miktar Ã§ocuklara verildiÄŸi, diÄŸer gelirin ise ÅŸÃ¼pheliler tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, suÃ§un Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ bir ÅŸekilde iÅŸlendiÄŸi ve N.Y.'nin Ã¶rgÃ¼t lideri olduÄŸu tespit edildi.

Bunun Ã¼zerine, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda, E.Ã–., A.Ã‡., O.Ã‡., N.G. (29), H.Y., N.Y. ve B.E. (21) ile yaÅŸlarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olup suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuk vasfÄ±nda bulunan Z.O (15) ve C.F. (16) olmak Ã¼zere toplam 9 kiÅŸi yakalandÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, ÅŸÃ¼phelilerin Ã§aldÄ±klarÄ± 12 telefon sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelilerden 2'si serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Adliyeye sevk edilen 7 ÅŸÃ¼pheliden 5'i 'HÄ±rsÄ±zlÄ±k ve suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma' suÃ§larÄ±ndan tutuklanÄ±rken, 2 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest kaldÄ±.

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