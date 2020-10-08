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08.10.2020 - 15:18 | | DHA

Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu şok etti!

Şanlıurfa’da, seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu şok etti!

Şanlıurfa- Mardin yolunda, sürücüsü bilinmeyen 63 VE 765 plakalı otomobilin bagajındaki 4 çocuğu görenler, şaşırdı.

Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak, yolculuk eden çocuklar, görüntülendiklerini fark edince elleriyle plakayı kapatmaya çalıştı. 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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