08.10.2020 - 15:18 | | DHA
Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu şok etti!
Şanlıurfa’da, seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa- Mardin yolunda, sürücüsü bilinmeyen 63 VE 765 plakalı otomobilin bagajındaki 4 çocuğu görenler, şaşırdı.
Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak, yolculuk eden çocuklar, görüntülendiklerini fark edince elleriyle plakayı kapatmaya çalıştı. 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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