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20.05.2020 - 12:41 | | İHA

Çocukların kavgası mahalle kavgasına dönüştü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çocuklar arasında başlayan kavgaya büyükler de karıştı. Toplam 3 kişinin yaralandığı kavgada 5 kişi de gözaltına alındı.

Çocukların kavgası mahalle kavgasına dönüştü

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. Gece saatlerinde çocuklar arasında başlayan kavgaya büyükler de karıştı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda zırhlı polis aracı ile TOMA sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Toplam 3 kişinin yaralandığı kavgada 5 kişi ise gözaltına alındı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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