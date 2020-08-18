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18.08.2020 - 08:00 | | DHA

Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde bahçede erik toplayan çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler de dahil oldu. Kavgada baba ve 2 oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün Karayazı ilçesine bağlı Çakmaközü Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede erik toplayan Kaya ve Özmen ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Kavgaya aileler de dahil oldu. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Reşit Kaya (51) ile çocukları Sezgin (22) ve Selman Kaya (16) öldü, Ramazan Özmen yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Özmen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen baba ve oğullarının cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri önlem alırken, Özmen ailesi, yeni bir olayın yaşanmaması için mahalleden ayrıldı.

Çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı

​Adli Tıp Kurumu’nun önünde cenazeleri bekleyen Reşit Kaya’nın kardeşi Metin Kaya, kavganın çocukların kavgası nedeniyle çıktığını söyledi. Metin Kaya, “Ağabeyimin evinin önüne gelen Sebahattin ve Ramazan Özmen, telefon açarak ‘Çıkın dışarı’ demişler. Ağabeyim ve çocukları dışarı çıkarken ateş açıp onları öldürüyorlar” dedi.

Otopsi sonrası baba ve oğullarının mahallede toprağa verileceği belirtildi.

Çocukların kavgasına büyükler karışınca kan aktı!Erzurum’un Karayazı ilçesinde bahçede erik toplayan çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler de dahil oldu. Kavgada baba ve 2 oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.
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