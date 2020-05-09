‘Çocuklarınıza güven aşılayın’

Çocuk ve genç psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Yankı Yazgan, çocuklarda koronavirüs stresi oluşmaması için ebeveynlere çocuklarını güvende hissettirmelerini önerdi.



Psikiyatrist Dr. Yazgan, ‘omo.com.tr’de ebeveynlere yönelik koronavirüs önerilerini paylaştı. Salgın günlerinin belirsizliğin hâkim olduğu bir dönem olduğunu kaydeden Dr. Yazgan, bu dönemde çevrelerinden duydukları ile kafalarında soru işaretleri oluşan çocukların en büyük ihtiyacının güvende olduğunu bilmek ve güven duymak olduğunu söyledi. Dr. Yazgan, “Çocuklarınıza yaşadıkları stresin normal olduğunu, kendi yaşadığınız stresle başa çıkmak için neler yaptığınızı anlatmalı ve streslerini yönetmek için neler yapabileceklerini öğretmelisiniz. Bu süreçte çocukların tepkileri farklılaşabilir. Ağlama ve kızgınlık hali, asabi davranışlar, yüksek kaygı ve üzüntü hali, sağlıksız yemek ve uyku alışkanlıkları, dikkat ve konsantrasyonda zorlanmanın yanı sıra fiziksel ağrılar ve yatağı ıslatma gibi eski alışkanlıklara dönüş bu dönemde gözlemlenebilir. Ancak çocukların yanında sakinliği korumak onlar için en büyük destek olacaktır” dedi.



Neler yapmalı?



Dr. Yazgan’ın önerileri şöyle:



Evdeki düzeni koruyun: Çocuklarınızla günlük bir düzen planlayın. Okuma, ödev, serbest zaman, yemek saati, aile aktivite saati, uyku saati gibi... Günlük aktivitelerin arasına molalar da koyun. Siz çalışırken onların da bir şeyle ilgilendiğinden emin olun ve düzenli kontrol edin. Ayrıca çocuklarınızı ev işleri konusunda yardım etmeleri için teşvik edin.



TV ve bilgisayar kurallarını düzenleyin: Çocukların ekran kullanımını sınırlandırmak önemli olsa da bu dönemde kurallar esneyebilir. Belirli aralıklarla birkaç saat TV izlemelerine ve bilgisayarda oyun oynamalarına müsaade edin.



Serbest oyun için alan yaratın: Evinizde oyun için ayırabileceğiniz bir alan varsa çocuklarınıza oyuncaklar ve oyun aktiviteleri konusunda birden fazla seçenek sunun. Çocuklar kendi başlarına etrafı keşfedip oyunlar üretebilir.



Ailece zaman geçirin: Birlikte kutu oyunları oynayın, egzersiz yapın, çocuğunuzun yaşına uygun dizi ve filmleri izleyin.



Sabit bir uyku düzeni kurun: Beden ve zihin sağlığı için yararlı olmayan bu duruma karşı bir uyku düzeni oluşturun ve uyku saatinden en az bir saat önce ekran kullanımını sınırlayın.