‘Coğrafya değişmez tedbir almak gerekir’

Soylu, Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu’nun, “Afet Risklerini Anlamak” konulu açılış toplantısında konuştu. Türkiye’nin hem deprem hem de diğer afetlerin riski altında bir coğrafyada bulunduğunu işaret eden Soylu, “Bu coğrafyayı değiştirmemiz mümkün değil, yapmamız gereken buna karşı tedbir almaktır” ifadesini kullandı.

Hepsi bitirilecek

Bunun tek başına AFAD’ın yapabileceği bir iş olmadığını vurgulayan Soylu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin elini taşın altına nasıl sokabileceklerini düşünüp, adım atmaları gerektiğini söyledi. İl Afet Risk Azaltma Planlarının ilkini Kahramanmaraş’ta bitirdikleri bilgisini paylaşan Soylu, Aralık 2021’e kadar tüm illerin planlarını tamamlayacaklarını kaydetti.

Türkiye’de meydana gelen büyük, küçük tüm afetlerde olay yerine gittiğini ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem vatandaşımızın yanında olduğumuzu ifade edebilmek, bir de öğrenmek için. Olayların yönetimini, afet anında, afet sonrası hangi adımların atılmasının lazım geldiğini anlayabilmek, deneyimleyebilmek için bunların her birine gidiyoruz. Bunların her biri büyük bir tecrübe. Bana hep söylerler, kamunun genel aklıdır. ‘Olay olsun biraz suhulete ersin, suhulete erdikten sonra oraya gitmek lazım. Reaksiyon görmeyin, kameralar karşısında vatandaş ile ters bir duruma düşmeyin’. Varsın düşelim. Devlet ilk saniye itibarıyla orda olmazsa o devlet ne işe yarar.”

İki bin 118 olay

Afet yönetiminin tüm aşamalarını elektronik ortamda takip edip, yönetebilmesine imkan sağlayan coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir karar destek sistemi olan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) hakkında da bilgi veren Soylu, şunları söyledi:

“AYDES sisteminde, 1 Ocak 2020’den itibaren 2 bin 118 olay kayıtlıdır. Bu olaylara 8 bin 412 toplam personelle müdahale edilmiştir. Kayıtlarımıza göre yılbaşından beri yaşadığımız ve müdahale ettiğimiz bu olaylarda, 228 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 bin 190 vatandaşımız ise afet alanından, kâh enkazdan kâh çığ altından kah başka bir göçük altından sağ olarak kurtarılmıştır.”