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17.06.2020 - 15:19 | | DHA

Çok acı görüntü! Aynı tabuta kondular...

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, önceki gün Fırat Nehri'ne yuvarlanan minibüste hayatını kaybeden 2'si çocuk 5 kişi için Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi. 2 yaşındaki kuzenler Süleyman Kalkan ve Muhammed Dursun İlçin, aynı tabuta konulurken, kılınan namazın ardından cenazeler, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çok acı görüntü! Aynı tabuta kondular...

Kaza, 2 gün önce, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi girişinde bulunan Şırzı Köprüsü'nde meydana geldi. Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yolan çıkan Mehmet Dil (62) yönetimindeki minibüs, köprü girişinde kontrolden çıkarak, Fırat Nehri'ne yuvarlandı.

Kazada Mehmet Dil, Gülser Dil (59), Şeyma Kalkan (27), Süleyman Kalkan (2) ve Muhammed Dursun İlçin (2) hayatını kaybetti. Kader İlçin (30), Ayşe İlçin (6) ve Kübra Dil (24) de yaralandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaralıların tedavisi devam ederken, 5 kişinin cenazesi, toprağa verilmek üzere Elazığ'daki Mevlana Camii'ne getirildi. Kuzen ve 2 yaşında olan Süleyman Kalkan ile Muhammed Dursun İlçin'in cenazeleri, aynı tabutta alana getirildi.

Cenaze törenine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, eski milletvekili Tahir Öztürk, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve ölenlerin yakınları katıldı. Elazığ Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan namazın ardından cenazeler, asri mezarlıkta toprağa verildi. 

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Kazada hayatını kaybeden Mehmet Dil'in damadı Suphi Döner, "Kayınbabam, kayınvalidem, baldızım, onun çocuğu ve diğer baldızımızın çocuğu ile birlikte 8 kişi araçtayken Erzincan Kemaliye ilçesinde kaza geçirdiler. Allah bizler başta olmak üzere tüm aileye sabırlar versin. Yaralıların çok şükür hayati tehlikeleri yok" dedi.

Çok acı görüntü Aynı tabuta kondular...

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