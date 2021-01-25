Ã‡ok acÄ± haber! Anne vefat etti 3 Ã§ocuk hastanede

Olay, bugÃ¼n merkeze baÄŸlÄ± HacÄ±abdullah KasabasÄ± BoÄŸaziÃ§i Mahallesinde meydana geldi.Â Nagihan Takkun'dan uzun sÃ¼re haber alamayan komÅŸularÄ± eve geldiÄŸinde, Nagihan TakkunÂ ile Ã§ocuklarÄ± Selahattin (9), Nuh (13) ve Sinemi (14)Â yerde baygÄ±n halde yatarken buldu.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendiÄŸi belirlenen anneÂ NagihanÂ Takkun'unÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirlerken,Â Ã§ocuklarÄ± ise NiÄŸde Ã–mer Halisdemir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Jandarma, olayla ilgili soruÅŸturmaya devam ediyor.