Ã‡ok acÄ± haber! Anne vefat etti 3 Ã§ocuk hastanede

25.01.2021 - 21:40 | | DHA
Çok acÄ± haber! Anne vefat etti 3 çocuk hastanede
NiÄŸde'de sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenen Nagihan Takkun (37) hayatÄ±nÄ± kaybetti,Â 3 Ã§ocuÄŸu ise hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±. Â
Olay, bugÃ¼n merkeze baÄŸlÄ± HacÄ±abdullah KasabasÄ± BoÄŸaziÃ§i Mahallesinde meydana geldi.Â Nagihan Takkun'dan uzun sÃ¼re haber alamayan komÅŸularÄ± eve geldiÄŸinde, Nagihan TakkunÂ ile Ã§ocuklarÄ± Selahattin (9), Nuh (13) ve Sinemi (14)Â yerde baygÄ±n halde yatarken buldu.
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendiÄŸi belirlenen anneÂ NagihanÂ Takkun'unÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirlerken,Â Ã§ocuklarÄ± ise NiÄŸde Ã–mer Halisdemir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Jandarma, olayla ilgili soruÅŸturmaya devam ediyor.
Öldürülen mühendisin ailesi ilk kez konuÅŸtuNijerya'nÄ±n Lagos kentinin 180 mil açÄ±ÄŸÄ±nda Liberya bayraklÄ± Mozart gemisine deniz haydutlarÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen saldÄ±rÄ±da mürettebattaki 15 Türk rehin alÄ±nÄ±rken, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden AzerbaycanlÄ± uyruklu Ferman Ä°smailov'un ailesi ilk kez konuÅŸtu. Ä°smailov'un ailesi, ölmeden birkaç gün önce kendisiyle telefonda konuÅŸtuklarÄ±nÄ± söyledi.