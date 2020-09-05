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05.09.2020 - 06:37 | | İHA

Çok acı olay... Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, arkadaşlarının kullandığı otomobilin lastiğinin patlaması üzerine yardım etmek amacıyla yanlarına geldiği iddia edilen ve bir süre sonra yolun karşısına geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç olay yerinde yaşamını kaybetti.

Çok acı olay... Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Narlıdere ilçesi İzmir-Çeşme otoyolu Narlıdere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Balçova’dan Narlıdere yönüne gitmekte olan 35 KE 1913 plakalı kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü aracının lastiğinin patlaması üzerine emniyet şeridine aracını çekerek, arkalarından aynı istikamete gitmekte olan 21 AAB 369 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde bulunan arkadaşlarından yardım istedi.

Çok acı olay... Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti



Bunun üzerine iddiaya göre arkadaşlarına yardım etmek için araçtan inen Muhammet Can Yorga(19), bir süre sonra henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada aynı yöne gitmekte 35 ULG 99 plakalı Umut Ö. idaresindeki Renault marka otomobil Yorga’ya çarptı. Muhammet Can Yorga, çarpmanın etkisiyle refüje savrulurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sunucuda gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerince otoyol üzerinde çevre güvenliği sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsü Umut Ö., ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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