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27.06.2020 - 22:09 | | DHA

Çok acı olay! Oyun oynarken araba çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki A.G., otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Çok acı olay! Oyun oynarken araba çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kızılpınar Mahallesi Duman Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önündeki sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu kız çocuğu A.G.'ye henüz sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı. Küçük kız yola savrulurken, sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Kaza görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Durumu ağır olan A.G., sağlık görevlilerince okaza yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çok acı olay Oyun oynarken araba çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü



Minik A.G.'nin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı.

 

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