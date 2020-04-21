Çok Bilen Çok Yanılır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

TDK’ya göre ele alındığında çok bilen çok yanılır atasözü kısaca ‘bilgisine aşırı güven kişilerin hata yapabileceği’ anlamı çıkmaktadır. Bilgisine çok fazla güvenen kişiler bunun özgüveni ile bazı şeylere müdahale ederek yanlış yapabilir.

Çok Bilen Çok Yanılır Atasözünün Anlamı Nedir?

Fazla bilinmeyen ancak derin bir anlamı bulunan çok bilen çok yanılır atasözü, mutlaka öğrenilmesi gereken cümlelerden biridir. İnsanlar ne kadar çok şey bilse de yine de bilmediği birçok şey vardır. Ancak insan bilgisine aşırı şekilde güvenirse başka konulara müdahil olabilir ve yanlışlar yapabilir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

İnsanlar her zaman bilgisini iyi tartmalı ve ona göre hareket etmelidir. Sadece bilgiye güvenerek öz güvenli şekilde bazı durumlara karışmak hatalar yaptırabilir. Bu da çok bilen çok yanılır atasözü üzerinden değerlendirilir. Deyimlerin kısa hali olarak öğüt şeklinde öne çıkan atasözleri arasında, bu atasözü en değerli olanlardan biridir.