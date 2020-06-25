Çok değil 3 dakika yetti! Kaçacak yer aradılar

Edirne’de etkisini gösteren sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 3 dakika süren yağmur, sıcak havadan bunalan Edirnelileri biraz olsun serinletirken yağmurdan korunmak için vatandaşlar pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı.

Hazırlıklı vatandaşların şemsiyelerini açarak yağmur altında yürüyüşlerine devam ettiği görüldü.

Edirne'de yarın da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU