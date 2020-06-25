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25.06.2020 - 18:43 | | İHA

Çok değil 3 dakika yetti! Kaçacak yer aradılar

Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Edirne’de 3 dakika süren sağanak yağış bir yandan serinletti bir diğer yandan da zor anlar yaşattı.

Edirne’de etkisini gösteren sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 3 dakika süren yağmur, sıcak havadan bunalan Edirnelileri biraz olsun serinletirken yağmurdan korunmak için vatandaşlar pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı.

Çok değil 3 dakika yetti Kaçacak yer aradılar

Hazırlıklı vatandaşların şemsiyelerini açarak yağmur altında yürüyüşlerine devam ettiği görüldü.

Edirne'de yarın da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Çok değil 3 dakika yetti Kaçacak yer aradılar

Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılarMuğla’nın Bodrum ilçesinde 3 porsiyon dönere, 1 pide ve içeceklere 2 bin 263 lira çıkan hesap karşısında Bodrum’daki birçok işletme isyan etti. Neredeyse Bodrum’daki bir çok işletmedeki fiyatların 10 katı fahiş fiyata satılan yiyecek içecekler ilçeyi karıştırdı.
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