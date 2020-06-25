25.06.2020 - 18:43 | | İHA
Çok değil 3 dakika yetti! Kaçacak yer aradılar
Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Edirne’de 3 dakika süren sağanak yağış bir yandan serinletti bir diğer yandan da zor anlar yaşattı.
Edirne’de etkisini gösteren sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 3 dakika süren yağmur, sıcak havadan bunalan Edirnelileri biraz olsun serinletirken yağmurdan korunmak için vatandaşlar pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı.
Hazırlıklı vatandaşların şemsiyelerini açarak yağmur altında yürüyüşlerine devam ettiği görüldü.
Edirne'de yarın da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılarMuğla’nın Bodrum ilçesinde 3 porsiyon dönere, 1 pide ve içeceklere 2 bin 263 lira çıkan hesap karşısında Bodrum’daki birçok işletme isyan etti. Neredeyse Bodrum’daki bir çok işletmedeki fiyatların 10 katı fahiş fiyata satılan yiyecek içecekler ilçeyi karıştırdı.