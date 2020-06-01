01.06.2020 - 21:10 | | AA
Çok feci kaza! 4 aylık Nisanur ve annesi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu anneyle bebeği hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Hüseyin Akpınar (39) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 SG 180 plakalı minibüs ile Ferhat Abay'ın (25) kullandığı 06 AB 5012 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Akçaköy köyü mevkisinde çarpıştı.
Otomobildeki Aysel Abay, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Nisanur Abay ve 6 kişi, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük Nisanur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 1 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu. Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.