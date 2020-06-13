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13.06.2020 - 18:50 | | İHA

Çok feci kaza! Anne hayatını kaybetti oğlu...

Burdur'un Bucak ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletteki Cemile U. (45) yaşamını yitirdi, sürücü oğlu O.U. (16) ise yaralandı.

Çok feci kaza! Anne hayatını kaybetti oğlu...

Kaza, öğleden sonra Bucak'a bağlı Kızılseki köyü Sarıotlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 32 HC 887 plakalı kamyon, O.U.'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun altına giren motosikletteki sürücü O.U. ile annesi Cemile U. yaralandı.

Çok feci kaza Anne hayatını kaybetti oğlu...

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cemile U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan O.U. ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. O.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kamyon sürücüsü Ö.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. 

 

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