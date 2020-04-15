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15.04.2020 - 02:50 | | DHA

Çok feci kaza! Araç hurdaya döndü

Eskişehir'de Mehmet Ali Özçellik (52) kullandığı otomobille, önünde giden kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Özçellik hayatını kaybetti.

Çok feci kaza! Araç hurdaya döndü

Kaza, Eskişehir-Kütahya karayolu Kümbet kavşağı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ali Özçellik kullandığı 26 NT 616 plakalı otomobille, önünde seyreden Ömer Özmutlu idaresindeki 15 PH 099 plakalı kamyona çarptı.

Çok feci kaza Araç hurdaya döndü

Kazada otomobil sürücüsü Özçellik hurdaya dönen araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Mehmet Ali Özçellikin cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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