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16.06.2020 - 23:36 | | DHA

Çok feci kaza! Dakikalarca çıkarılamadı...

Ankara'da, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zeki E. (22) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Etimesgut ilçesine bağlı Çevre Yolu Yaşamkent kavşağında meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Zeki E. yönetimindeki 38 DE 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Hasan U.'nun kullandığı 33 KLT 99 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çok feci kaza Dakikalarca çıkarılamadı...

Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı TIR'ın altına giren otomobildeki Zeki E., araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan 1 saatlik çalışmayla Zeki E.'nin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Zeki E.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü Hasan U., ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Çok feci kaza Dakikalarca çıkarılamadı...

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