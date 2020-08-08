MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çok feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı
ABONE OL
08.08.2020 - 06:57 | | İHA

Çok feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Düğün için İstanbul’dan Muş’a giden otomobil Kayseri’de bir kargo firmasına ait TIR'ın altına girdi, damat adayı ve 3 kişi hayatını kaybetti bir kişide ağır yaralandı.

Çok feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza günün ilk saatlerinde Kayseri-Malatya Karayolu üzerinde Sivas İl sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan Bülent Coşkun (41) yönetimindeki bir kargo firmasına ait kamyonla karşı istikametten gelen Fırat Taşkın yönetimindeki 34 LC 4155 plakalı Ford marka otomobil Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesi arasında çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil bir süre sürüklendi. Her iki araçta hurdaya döndü.

Otomobilde bulunan Fırat Taşkın (35) ve Yetkin Çimenli (32) sıkıştıkları otomobilin içerisinde öldü. Kamyonun sürücüsü Bülent Coşkun ise ağır yaralı olarak sıkıştığı aracın içerisinden Gürün Belediyesi İtfaiyesi ve Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonrası çıkartılabildi. Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kamyon sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonun ağır yaralı yedek şoförü Fırat Altuntaş ise Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada ölen Yetkin Çimenli’nin kendi düğünü için Muş’a gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de korkutan dükkan yangını! Yan tarafa sıçradı...

İzmir'de korkutan dükkan yangını! Yan tarafa sıçradı...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Polisin dikkati hayat kurtardı! 4 saat sonra bulundu...

Polisin dikkati hayat kurtardı! 4 saat sonra bulundu...

Sıradaki Haber