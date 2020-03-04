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04.03.2020 - 03:14 | | İHA

Çok feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi

Ankara Eskişehir yolu Polatlı mevkiisinde seyir halindeki TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Çok feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi

Kaza gece yarısı sıralarında Ankara Eskişehir yolu üzeri Polatlı mevkiisinde meydana geldi. Polatlı ilçesinde Duatepe bölgesi Ankara istikametinde TIR’a, aynı istikamette ilerleyen 06 UC 214 plakalı otomobil arkadan çarptı. Ön kısmı tamamen TIR dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Çok feci kaza Otomobil TIRın altına girdi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin uzun süren çalışmalarının ardından otomobilin içerisinden çıkarılarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
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