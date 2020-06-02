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02.06.2020 - 18:13 | | DHA

Çok feci kaza! Yanarak dereye yuvarlandı

Çorum'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan dere yatağına yuvarlanan ve alev alarak yanan otomobilin sürücüsü Recep Molozoğlu (56), hayatını kaybetti.

Çok feci kaza! Yanarak dereye yuvarlandı

Kaza, dün akşam Osmancık karayolunun Pınarcık köyü girişinde meydana geldi. Recep Molozoğlu yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına yuvarlanan otomobil, alev alıp yanmaya başladı.

Çok feci kaza Yanarak dereye yuvarlandı



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını güçlükle söndürdü. Hurda yığını haline gelen otomobilde, Recep Molozoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Güvenlik Kurulu toplandıMGK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.
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