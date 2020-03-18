18.03.2020 - 15:09 |
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm neden yok? Bu akşam neden yayınlanmıyor?
Çok Güzel Hareketler 2'nin bu akşam tekrar bölümü ekrana gelecek. Yeni bölümün yayınlanmayacak olması sebebiyle programı sıkı şekilde takip edenler Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bu akşam neden yayınlanmıyor? sorusuna cevap arıyor.
Kanal D'de her çarşamba ekrana gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Programın yeni bölümünün yayın akışında olmaması debebiyle seyirciler Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm neden yok? Bu akşam neden yayınlanmıyor? sorularına cevap arıyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm bu akşam corona virüsü tedbirleri nedeniyle ekrana gelmeyecek.
18 MART KANAL D YAYIN AKIŞI
18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber CANLI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR
23:45 Neşeli Hayat
02:00 Hizmetçiler
04:15 Arda ile Omuz Omuza TEKRAR
05:00 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran TEKRAR
Burası İstanbul'un göbeği! Şimdi bomboş...Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.