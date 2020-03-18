Kanal D'de her çarşamba ekrana gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Programın yeni bölümünün yayın akışında olmaması debebiyle seyirciler Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm neden yok? Bu akşam neden yayınlanmıyor? sorularına cevap arıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm bu akşam corona virüsü tedbirleri nedeniyle ekrana gelmeyecek.

18 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber CANLI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR

23:45 Neşeli Hayat

02:00 Hizmetçiler

04:15 Arda ile Omuz Omuza TEKRAR

05:00 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran TEKRAR