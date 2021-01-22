Çok sayıda ilde harekete geçildi: 10 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, firari 3 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liraİstanbul Kapalıçarşı'da 3 ayrı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan yasa dışı ürün bulundu. Baskında, yurt dışından kaçak olarak getirilen bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirildi.