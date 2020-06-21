Çok şüpheli olay! DJ evinde ölü bulundu

Olay, Kartepe Dumlupınar Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. DJ'lik yapan Levent Bat'ın evine gece saatlerinde İbrahim Ö. ve 2 kadın arkadaşı geldi. Birlikte alkol alan 4 arkadaşın bulunduğu evden sabaha karşı Levent Bat'ın silahla yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Levent Batı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise İbrahim Ö. ve 2 kadını gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan Levent Bat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Gözaltına alınan İbrahim Ö. ilk ifadesinde, tabanca ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını ve Levent Batın yaralandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.