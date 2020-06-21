MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çok şüpheli olay! DJ evinde ölü bulundu
ABONE OL
21.06.2020 - 18:31 | | DHA

Çok şüpheli olay! DJ evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, DJ'lik yapan Levent Bat evde arkadaşı tarafından tabanca ile vuruldu. Levent Bat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan İbrahim Ö. şakalaşırken tabancanın ateş aldığını iddia etti.

Çok şüpheli olay! DJ evinde ölü bulundu

Olay, Kartepe Dumlupınar Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. DJ'lik yapan Levent Bat'ın evine gece saatlerinde İbrahim Ö. ve 2 kadın arkadaşı geldi. Birlikte alkol alan 4 arkadaşın bulunduğu evden sabaha karşı Levent Bat'ın silahla yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Levent Batı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise İbrahim Ö. ve 2 kadını gözaltına aldı. 

Hastaneye kaldırılan Levent Bat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Gözaltına alınan İbrahim Ö. ilk ifadesinde, tabanca ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını ve Levent Batın yaralandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

 

Pınarhisar'da sağanak sonrası araçlar yollarda kaldıKırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde şiddetli yağış ve Istranca Dağları'ndan gelen sel ilçe merkezinde su baskınlarına neden olurken, araçlarda mahsur kalanlar oldu. Sel suları nedeniyle Pınarhisar-Vize karayolu ulaşıma kapandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok şüpheli olay! DJ evinde ölü bulundu

Çok şüpheli olay! DJ evinde ölü bulundu

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

21 Haziran Koronavirüs tablosu son durum yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

21 Haziran Koronavirüs tablosu son durum yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

Sıradaki Haber