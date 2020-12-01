Ankara’nın Çubuk ilçesinde Nisan 2019’da Şehit Piyade Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete yönelik ‘linç girişimine’ ilişkin 36 sanıklı davaya Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmada savunması alınan ilk sanık, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün oldu. Suçlamayı reddeden Sarıgün, hâkimin olayı anlatmasını istemesi üzerine, “Çok zaman geçti, hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

‘Kast olsa zaten...’

Sanıklardan Vahit Delibaş da Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ iddiasını reddederek, “Öldürme kastımız olsaydı orada zaten öldürülürdü. Çünkü köye adam sığmıyordu. ‘Gelme’ denmiş, gelmiş. O anki kalabalığın öfkesiyle, bir kışkırtmayla bu işler oldu” ifadelerini kullandı. Sanık Ayşe Ortapınar da birçok erkeğin arasında kaldığı sırada elindeki seccadeyi savurduğunu anlatırken “Hiçbir kastım yoktu. O anki can havliyle yaptığım bir etkiydi. Özür diliyorum” dedi.

Sanık İrfan Topal, “HDP ile yaptığı iş birliği zoruma gitti” derken, Koray Demirel 15 Temmuz gazisi olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz için “tiyatro” dediğini hatırlattı. Demirel,

“Taş atmadım. Anayasal hakkım olan protesto hakkımı kullandım. Esas tahrik eden habersizce şehit cenazesine gelen Kılıçdaroğlu’dur” ifadelerini kullandı.

‘Ağır cezada yargılanmalılar’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çubuk Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’na “örgütlü bir linç girişiminde bulunulduğunu” söyledi. Özkoç, “Bu kişilerin ‘adam öldürmeye tam teşebbüsten’, ‘hürriyeti kısıtlamaktan’, ‘halkı kin ve nefret duygularına doğru kışkırtmaktan’ yargılanmaları gerektiği halde Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili bir işlem başlatmamış ve daha düşük fiillerden yargılama başlatılmıştır” dedi. Saldırının ardında siyasi iradenin bulunduğunu öne süren Özkoç, yumrukçu Sarıgün’ün AK Parti üyesi olduğunu, parti tarafından hakkında işlem yapılıp yapılmadığının tespit edilmediğini anlattı.