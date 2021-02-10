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10.02.2021 - 07:00 |

Çöp boğazı!

Milliyet’in bir ay önce gündeme taşıdığı İstanbul Boğazı kıyılarındaki çöp kirliliği devam ediyor. İBB’ye bağlı temizlik ekipleri sadece Karaköy-Sarıyer kıyı bandından her gün 30 ton çöp topluyor...

Çöp boğazı!
MERT İNAN İstanbul

 

Duyarsız vatandaşlar nedeniyle İstanbul Boğazı’nın incisi sayılan Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek, Emirgan ile Anadolu Yakası’ndaki Üsküdar kıyılarını adeta çöplüğe çeviren atıklar arasında pet şişelerden, hazır gıda ambalajlarına, meyve-sebze kasalarından, maskelere, eldivenlerden, üreme sağlığında kullanılan kondom türevi her ürünü rastlamak mümkün. Sorumsuz vatandaşlar tarafından gelişi güzel denize atılan plastikler nedeniyle sahil bandı özellikle lodoslu günlerde adeta çöplüğe dönerken, temizlik ekipleri ise artan kirlilikle adeta baş edemez duruma geldiklerini dile getiriyorlar.

‘500 kişi temizliyor’

Tam 10 yıldır Boğaz’ın Avrupa Yakası’nda denize atılan çöplerle boğuşan bir temizlik görevlisi, “Sadece Karaköy’den Sarıyer’e uzanan kıyı hattında 30 ton çöp topluyoruz. Eskiden evsel atıklar denize akardı. Bunların yüzde 80’i kesildi ama halen evsel atıkların bir kısmı denize akmaya devam ediyor. Vatandaşları uyarınca ‘İşin ne, temizleyeceksin’ diyenler oluyor. İstanbul’da deniz ve kıyı temizliğinden sorumlu 500 kişiyiz. Çöp yığınları denizanalarını ve bazen balıkları bile bariyer gibi tutabiliyor” diyor.

‘Ağır ceza uygulanmalı’

Ortaya çıkan olumsuz tabloyu Milliyet’e değerlendiren İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İnce, pandemi nedeniyle ciddi çevre kirliliği yaşandığını belirterek şunları söyledi:kirliliği inanılmaz derece arttı. Ortaya çıkan manzara insan kaynaklı sorumsuzluğun eseri. Etrafa saçılan plastik malzemeler, pet şişeler, ambalaj atıkları maalesef toplumsal bilincimizin göstergesi. Bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmeli. Gerekirse çöp atan veya atıkların yayılmasına neden olan kişi ve işletmelere ağır para cezaları uygulanmalı. Belediye temizlik birimleri sürekli çalışma halinde ama insanlar çöplerini sokağa atmaya devam ederse, bu kirlilikle kimse başa çıkamaz.”

Uzmanlar plastik atıkların denizde çoğalmasıyla mikroplastik kirliliğin artarak sağlığı tehdit edecek boyuta geldiğine dikkat çekiyor.

BALIKLARDA TOKSİN BİRİKİMİ

Mikroplastik kirlilik riskine de dikkat eken Prof.Dr.İnce, “Denize atılan plastik çöpler yüzyıllar boyunca erimediği gibi eko sisteme zarar veriyor. Plastik atıklardaki kimyasallar çözündükçe mikroplastikler suya karışarak deniz canlılarının bünyesine geçiyor. Yediğimiz balıklarda toksin birikimi oluşuyor. Zabıta ekipleri denetimleri arttırarak, daha çok önlem alabilir. İstanbul’ bu görüntüleri haketmiyor. Bu kent çocuklarımıza, torunlarımıza miras kalacak. Herkesin doğal dokuya sahip çıkması gerekir” diye konuştu.

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