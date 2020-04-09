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09.04.2020 - 09:48 | | AA

Çöp dökmek için dışarı çıkan kadın dehşeti yaşadı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp dökmek için evinden çıkan kadın uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Çöp dökmek için dışarı çıkan kadın dehşeti yaşadı!

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden çöp dökmek için dışarı çıkan Aysel Akkurt, yanına otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan ve Akkurt'un yaralandığını gören çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralı kadın, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, yaptığı çalışmada 12 boş kovan buldu.

Saldırıda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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