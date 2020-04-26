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26.04.2020 - 17:35 | | AA

Çöplerin arasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Antalya'nın Kepez ilçesindeki atık geri dönüşüm ve bertaraf tesisindeki çöplerin arasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Çöplerin arasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm  ve Bertaraf Tesisi çalışanları, toplanan çöplerin atıldığı alanda bir bebeğin  cansız bedenini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Tesise gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinde  göbek bağı bulunan erkek olduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi için Antalya Adli  Tıp Kurumuna götürüldü.

JANDARMA 40 ÖZEL EKİPLE ARAŞTIRACAK

Kepez Jandarma Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılması için 40  ayrı ekip oluşturuldu.

Tesisinin çöp topladığı bütün konteynerlerde ve çevresinde araştırma  başlatan ekipler, bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyi de  sürdürüyor.

Ekipler ayrıca, bebeğin doğumunun hastanede gerçekleşmiş olma  ihtimaline karşın Antalya ve ilçelerindeki hastanelerde yeni doğumlarla ilgili de  araştırma yapıyor.

 

 

 

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