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01.01.2021 - 03:10 | | DHA

Çöpte görünce polise haber verdiler! Gerçek çok baÅŸka çÄ±ktÄ±...

Sivas'ta bir Ã§Ã¶p konteyneri kenarÄ±na atÄ±lan ve bebek kundaÄŸÄ±na benzetilen ÅŸiÅŸme havuz polisi alarma geÃ§irdi.Â

Çöpte görünce polise haber verdiler! Gerçek çok baÅŸka çÄ±ktÄ±...

Olay, saat 01:00 sÄ±ralarÄ±nda 4 EylÃ¼l Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Cadde Ã¼zerinde bir Ã§Ã¶p konteyneri yanÄ±ndaki ÅŸiÅŸme havuzu gÃ¶ren vatandaÅŸlar bebek kundaÄŸÄ±na benzeterek polis ekiplerine haber verdi.

Ã‡Ã¶pte gÃ¶rÃ¼nce polise haber verdiler GerÃ§ek Ã§ok baÅŸka Ã§Ä±ktÄ±...



Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde vatandaÅŸlarÄ±n bebek kundaÄŸÄ±na benzettikleri cismin ÅŸiÅŸme havuz olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Bunun Ã¼zerine vatandaÅŸlar rahat bir nefes aldÄ±.

Fedakar saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± yeni yÄ±la da nöbette girdiAntalya'da 2020 yÄ±lÄ±nda yeni tip koronavirüs hastalarÄ±nÄ±n hayata tutunmasÄ± için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±, yeni yÄ±la solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± hastalarÄ±n nefes alabilmesi için fedakarca çalÄ±ÅŸarak girdi.
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