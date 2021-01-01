Ã‡Ã¶pte gÃ¶rÃ¼nce polise haber verdiler GerÃ§ek Ã§ok baÅŸka Ã§Ä±ktÄ±...

Olay, saat 01:00 sÄ±ralarÄ±nda 4 EylÃ¼l Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Cadde Ã¼zerinde bir Ã§Ã¶p konteyneri yanÄ±ndaki ÅŸiÅŸme havuzu gÃ¶ren vatandaÅŸlar bebek kundaÄŸÄ±na benzeterek polis ekiplerine haber verdi.









Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde vatandaÅŸlarÄ±n bebek kundaÄŸÄ±na benzettikleri cismin ÅŸiÅŸme havuz olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Bunun Ã¼zerine vatandaÅŸlar rahat bir nefes aldÄ±.