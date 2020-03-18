Çöpteki enerji cevherini keşfet

Son yıllarda dünyanın doğal kaynak olarak kabul ettiği geri dönüşüm, çöpte bekleyen büyük potansiyel olarak tanımlanıyor. 18 Mart tarihini Geri Dönüşüm Günü ilan eden Küresel Geri Dönüşüm Vakfı, dünyanın geleceğini kurtaracak yedinci kaynak olarak kabul edilen bu potansiyele dikkat çekmeyi hedefliyor.



Küresel Geri Dönüşüm Vakfı her yıl 18 Mart tarihinde Küresel Geri Dönüşüm Günü’nü kutluyor. Bugünün Birleşmiş Milletler tarafından tanınması için Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) büyük bir çaba gösterirken ilk kez 18 Mart 2019’da kutlama programları yapıldı.



İki yıldır kutlanan Geri Dönüşüm Günü; su, hava, kömür, petrol, doğal gaz ve minerallerin ardından çöpe atılan enerji kaynağı materyallerin geri dönüştürülebileceğini hatırlatıyor. Sürdürülebilir dünya için en büyük desteği sunan geri dönüştürülebilir materyallerin; kâğıt, ahşap, cam, metal, plastik, yağ, lastik, akü, otomobil, elektrikli-elektronik eşyalar gibi günlük hayatımızda sık kullandığımız ürünler olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Geri Dönüşüm Günü’yle ilgili açıklama yaptı.



‘Milli hammadde’



Prof. Dr. Karaosmanoğlu, “Dönüştürülebilirleri atık değil, hammadde gücü olarak görmek gerekir. Geri dönüştürülebilir atıklar yedinci doğal kaynak olarak çevrenin yanı sıra ekonominin de önemli bir parçası. Geri dönüştürülebilir atıkların kökeni neresi olursa olsun ülkemizde tüketildikten sonra ülkemize kalan yerli ve milli ham maddelerdir. Ulusal servetimizdir, en iyi şekilde değerlendirerek yeşil gücü ülkemiz ekonomisine katmamız gerekir” dedi.



'Tüketimi azaltın'



Prof. Dr. Karaosmanoğlu, derneklerinin bu konuda bilinç oluşturmak için Elektrikli ve Elektronik Atık (E-atık) Kahramanı ve Düşük Karbon Kahramanı ödüllerini verdiğini belirtti. Prof. Dr. Karaosmanoğlu, “Geri dönüşüm evde başlar. Size en yakın geri dönüşüm kutusunu keşfedin. Ürün kullanımında israf ilkesine dikkat edin. İhtiyacınız yoksa almayın, tüketiminizi azaltın, az atık hedefiyle yaşayın. Geri dönüşümü günlük yaşamın keyifli bir parçasına dönüştürün. Bu güzel davranışlarınızın başkalarına örnek olması için sosyal medyadan paylaşın” dedi.