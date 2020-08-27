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27.08.2020 - 14:46 | | AA

Çöpteki Türk bayraklarını temizleyip tellere astılar!

Van'da, hurda topladıkları sırada çöpte gördükleri Türk bayraklarını çıkarıp düzelterek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman isimli kardeşler, ortaya koydukları örnek davranışla herkesin takdirini kazandı.

Tuşba ilçesine bağlı Vali Haydarbey Mahallesi'nde hurda toplayan 13  yaşındaki Yunus ve 12 yaşındaki Argeş Duman kardeşler, kimliği belirsiz kişilerce  çöpe atılan Türk bayraklarını gördü.

Çöplerin arasından çıkardıkları bayrakları temizleyip düzelterek tel  örgülere asan kardeşlerin örnek davranışını fark eden mahalle sakini, evinin  balkonundan çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüleri izleyenler, kardeşlerin  duyarlılığı karşısında hem duygulandı hem de gururlandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de  örnek davranış sergileyen çocukları ve ailesini makamında ağırladı.

Çöpteki Türk bayraklarını temizleyip tellere astılar

Duman kardeşler, Vali Bilmez'in makam odasında Vali Yardımcısı  Abdülhamit Karaca, Başsavcı Oğuzhan Dönmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 6. Hudut  Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İl Jandarma Komutan  Yardımcısı Albay Bülent  Mercimek'in alkışlarıyla karşılandı.

Aile üyeleriyle yakından ilgilenen, Yunus ve Argeş'le bir süre sohbet  eden Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kağıt toplayan çocukların herkesi  gururlandıran bir davranış sergilediğini söyledi.

Çocukların örnek hareketini tüm Türkiye halkıyla paylaşmak  istediklerini belirten Bilmez, "Hakkari'den Van'a eğitim için gelmiş, daha iyi  bir gelecek için hayat şartlarını zorlayarak okumaya çalışan bir ailenin  çocukları. Okulların kapalı olduğu dönemde aynı zamanda aile ekonomisine katkıda  bulunmaya çalışıyorlar. Hurda toplarken Türk bayraklarını gören Yunus,  kardeşinden bayrakları çit duvara asmasını istemiş. Birliğimizin,  bağımsızlığımızın sembolü bayrağı alıp kaldırmışlar. Kendileriyle gurur  duyuyoruz, iyi ki varlar." diye konuştu.

"BAYRAĞIMIZ İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ"

Güvenlik korucusu babalarının da bayrak için mücadele ettiğini  belirten Duman kardeşler ise Türk bayrağı için her şeyi yapacaklarını ifade  ettiler.

Şemsettin ve Seyran Duman çifti de çocuklarıyla gurur duyduklarını,  okula devam etmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Vali Bilmez, Yunus ve Argeş kardeşleri tam altın ve Türk bayrağıyla  ödüllendirdi.

 

 

 

Çöpteki Türk bayraklarını temizleyip tellere astılar!Van'da, hurda topladıkları sırada çöpte gördükleri Türk bayraklarını çıkarıp düzelterek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman isimli kardeşler, ortaya koydukları örnek davranışla herkesin takdirini kazandı.
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