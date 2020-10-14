Çöpten toplanan şişelere doldurulmuş 224 şişe kaçak içki ele geçirildi!

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Şehir genelinde son 5 gün içerisinde yaşanan ve 7 kişinin hayatını kaybedip 15'in üzerinde insanın hastanelik olduğu alkol zehirlenmeleri sonrasında denetimleri artıran İstanbul polisi, Gaziosmanpaşa'da iş yeri görünümlü bir depoya baskın düzenledi.

Baskında 224 şişe sahte ve kaçak içki ele geçiren ekipler yaptığı çalışmalarda, bir şebeke tarafından organize edilen ve çöpten toplanıp içerisine ölümcül etkisi olan sahte rakı ve viski doldurulan şebekeyle ilgili 2 şahsı gözaltına aldı.

Adreste yaptığı aramalarda 950 adet sahte içki etiketi ile 2 bin 500 adet sahte içki bandrollü ele geçiren ekiplerin ikinci operasyonu Sultangazi'de yine iş yeri görünümlü bir depoya oldu. Düzenlenen baskında ekipler, 137 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak olduğu belirlenen sigaralarla ilgili 2 kişiyi gözaltına alan ekiplerin sahte ve kaçak içki ile kaçak sigara şebekelerine yönelik çalışması devam ediyor.

Tuzla İstasyon mahallesinde bir TEKEL bayisine düzenlenen baskında ise, 1 litrelik şişelere doldurulmuş, 811 litre sahte etil alkol ele geçirildi. İçki yapım malzemesi olarak el altından dar olduğu belirlenen sahte etil alkolün üretildiği merkezi belirlemeye çalışan polisin, büfe sahibi Mehmet Ö.'yi gözaltına aldığı ve vereceği ifade doğrultusunda soruşturmanın derinlik kazanacağı öğrenildi.