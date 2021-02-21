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21.02.2021 - 21:39 | | DHA

Çorabın içine saklamış! Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyi çorap içine gizleyerek sattığı belirlenen M.K. adlı kadın, yakalandı.

Çorabın içine saklamış! Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde M.K.nın evinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu ve bunun satışının yapıldığını belirledi. Evde arama yapan polis, vazo içinde 300 gram esrar, 80 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., adlı kadının uyuşturucu maddeleri polise yakalanmamak içi müşterilerine çorap içine gizleyerek sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklandı.

 

Sokak köpeklerinin öldüğünü gören hayvansever gözyaşlarına hakim olamadıAydın'ın Efeler İlçesinde, bahçesinde beslediği hayvanların dışında sokaklarda sahipsiz hayvanlara mama vererek besleyen Funda Küçük (40), zehirlenerek öldürülen köpekleri görünce çektiği video ile tepkisini gösterirken, gözyaşlarına hakim olamadı.
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