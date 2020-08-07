"Corana'ya inanmıyorum" demişti! Başına bu geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakalarında artış yaşandığı iller arasında saydığı Erzurum'da, 24 Temmuz günü, maskesiz olarak görüntülenen Fahrettin Öztürk, DHA muhabirlerine, "Ben koronavirüse dahi inanmıyorum. Türkiye'de bin kişi ölüyor. Siz bunun adına koronavirüs koyabilirsiniz. Tüm dünyada belirli güçler var. O güçler bir kuyuya taş atar. Bu kuyuya atılan taşa herkes inanır. Bir profesör çıkıp diyor ki, 2-3 saat dayanıklılığı var. Başkası farklı şeyler söylüyor. Biz hangisine inanacağız. Saçmalık değil mi? Bize maske yetişmez o zaman. İsterse maske fiyatı 50 kuruş olsun. Ben inanmadığım için sıkıntı olmuyor. Bana ya da yakınlarıma bulaşırsa o zaman inanırım. Bulaşmadığı için inanmıyorum. Koronavirüsün bir proje olduğuna inanıyorum ben. Belirli bir güçlerin projesi bu. Siz de buna inanın. Ben buna inanmışım böyle devam ediyorum. Bulaşırsa göreceğiz, kaderde varsa yaşayacağız. İnanmadığım bir şeyi niye yapayım, maske takayım. Ceza yazabilirler öderim" dedi.



POLİSLERE MASKESİZ YAKALANDI



Sözleri büyük tepki çeken Öztürk, 30 Temmuz günü de Cumhuriyet Caddesi'nde polislere maskesiz yakalandı. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte yapılan denetim sırasında yakalanan Öztürk, Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürüldü. 1583 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 900 TL idari para cezası uygulanan Fahrettin Öztürk hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan yasal işlem yapıldı.