Çorlu Posta Kodu Nedir? Tekirdağ Çorlu Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları tüm adreslerin elektronik ortamda tarifini kolaylaştıran bir sistemde çalışır. Bu sebeple tüm mahalleler için birer posta kodu belirlenmiştir.



Çorlu Posta Kodu



Her il hatta ilçe elektronik ortamda bir posta koduna sahiptir. Çorlu ilçesinin de posta kodu 59850 olarak belirlenmiştir. Çorlu ilçesine ait olan bu posta kodu adres paylaşımlarında sıklıkla kullanılır. Ayrıca Çorlu mahallelerine de ait olarak farklı posta kodları mevcuttur.



Tekirdağ Çorlu Mahalleleri Posta Kodları



Çorlu ilçesinin tüm mahalleleri için birer adet posta kodu tanımlanmıştır. Bunlar;



1- Çorlu Merkez 59850 posta koduna sahip mahalleler;

- Alipaşa, Cumhuriyet, Esertepe, Havuzlar, Hürriyet, Hıdırağa, Muhittin, Reşadiye, Rumeli, Şeyhsinan, Zafer.



2- Çorlu Silahtar 59860 posta koduna sahip mahalleler;

- Cemaliye, Hatip, Kazımiye, Kemalettin, Nusratiye, Silahtarağa.



3- Çorlu Merkez köyler 59850 posta koduna sahip köyler;

- Deregündüzü Köyü, Maksutlu Köyü, Şahbaz Köyü, Seymen Köyü, Sarılar Köyü, Türkgücü Köyü ve Önerler Köyü.