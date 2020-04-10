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10.04.2020 - 16:23 | | DHA

Çorlu'da, Cumhuriyet Meydanı yayalara kapatıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde corono virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Çorlu'da, Cumhuriyet Meydanı yayalara kapatıldı
Genç hemşire corona karantinasını anlattı!Zonguldak'ta corona virüs testi pozitif çıkınca 7 günde hastanede yatan hemşire Özge Akçelebi (23), yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Lütfen evde kalın" dedi.
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