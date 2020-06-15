MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü
ABONE OL
15.06.2020 - 17:55 | | DHA

Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 15 dakika boyunca sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklar, göle döndü.

Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Tekirdağ Çorlu'da, öğleden sonra başlayan ve 15 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkili. Rögarların taşmasıyla cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Çetin Emeç Bulvarı'nda ise çok sayıda sürücü, araçlarıyla mahsur kaldı.

Bazı araçlar, çekiciyle alınırken, belediye ekipleri de iş makineleri ile çalışma başlattı.

Motosikleti ile suda kalan Murat Canlı, "Her yağıştan sonra bu cadde suyla kaplanıyor. Her yağışta aynı manzarayı yaşıyoruz. Yol göle dönmüş" diye konuştu.

Nesli tükenmekte olan geyik böceği buluduAntalya'da sebze ve meyve komisyoncusunda çalışan Ramazan Keskin, Kumluca Toptancı halinde nesli tükenmekte olan geyik böceği buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü

Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Karabük’te maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 180 TL ceza

Karabük’te maskesiz sokağa çıkanlara 3 bin 180 TL ceza

Sıradaki Haber