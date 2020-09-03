03.09.2020 - 11:53 | | DHA
Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen şüpheliler ile metruk binalarda yapılan aramalarda, satışa hazır, fişeklenmiş halde 50 gram kokain, 30'ar gram eroin ve bonzai ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.
OPERASYON ANLARI KAMERADA
Operasyon, kameralarca da kayıt altına alınırken, polisin, şüpheliler üzerinde yaptığı arama ve uyuşturucuların bulunduğu anlar, görüntülere yansıdı. Gözaltındaki 17 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Dehşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.