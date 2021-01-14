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14.01.2021 - 12:32 | | DHA

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 2 operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere baskın yapılan operasyonda tavan araların gizlenmiş, satışa hazır 149 fişek eroin ve 9 fişek bonzai ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve 740 TL ele geçirildi. E.Ş., Ş.G., İ.G. ve M.E. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ş.'nin 'silahlı yaralama' suçundan arama kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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