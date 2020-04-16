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16.04.2020 - 09:36 | | DHA

Corona bile durduramadı! İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

Dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren corona virüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor. İstanbulluların birçoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için yapılan evde kal çağrılarına uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.

İstanbul Taksim'i mesken tutan hayat kadınları, corona virüse rağmen fuhuş pazarlığı yapmaya devam ediyor. Kimselere aldırış etmeden cadde üzerinde müşteri bekleyen kadınların fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.

Kaldırımda bekleyen kadınlardan biri, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra, anlaşamayınca uzaklaştı.

 

Corona bile durduramadı! İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığıDünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren corona virüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor. İstanbulluların birçoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için yapılan evde kal çağrılarına uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.
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