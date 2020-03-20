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20.03.2020 - 18:33 |

Corona Danışma Hattı numarası kaç? (SABİM) Acil Corona Virüsü Danışma Hattı nedir, nasıl ulaşılır?

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Corona Danışma Hattı, hizmet vermeye başladı. Tüm dünyada görülen corona virüs ile ilgili devreye giren Corona Danışma Hattı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Corona Danışma Hattı numarası kaç? Corona Danışma Hattı nedir, nasıl ulaşılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Corona Danışma Hattı numarası kaç? (SABİM) Acil Corona Virüsü Danışma Hattı nedir, nasıl ulaşılır?

CORONA DANIŞMA HATTI NUMARASI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı, “Alo 184” üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Corona virüsü hakkında “Alo 184” hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin 14 Mart’ta faaliyete geçtiğini duyurdu

CORONA DANIŞMA HATTI (SABİM) NEDİR?

Son dakika haberine göre, sağlık sisteminde yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısı sırasında açıkladığı SABİM'e corona virüs danışma hattı eklenmesi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

Bakanlık yetkilileri, corona virüs hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu. Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi. Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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