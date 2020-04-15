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15.04.2020 - 09:15 | | DHA

Corona günlerinde maskeli nikah

Erzurum'da nikah masasına oturan Hülya Aydın ve Mustafa Ceral, maskeleriyle 'evet' dedi. Nikaha katılanlar, kutlamayı sosyal mesafeyi gözeterek yaptı.

Corona günlerinde maskeli nikah

Bayburt Nüfus Müdürlüğü'nde görev yapan Mustafa Cerhal, Erzurumlu Hülya Aydın'la hayatını birleştirmek için Merkez Palandöken İlçesi Nikah Müdürlüğü'nden gün aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle çift, maskeyle nikah masasına oturdu. Nikah şahitleri Orhan ve Fatma Göğtaş da maske taktı. Belediye evlendirme memuru Sebahattin Özcan'ın kıydığı nikahta genç çift, bir ömür beraberlik için 'evet' dedi. Nikah töreni sonrası az genç çifti tebrik eden az sayıda davetlinin sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Corona günlerinde maskeli nikah


20 YAŞ ALTI, 65 YAŞ ÜSTÜ YAKINLARI KATILAMADI

Çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Cerhal, eşini çok sevdiğini, sağlık gerekçesiyle nikahın maskeli yapıldığını söyledi. Buruk bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Hülya Aydın ise 20 yaş altı ve 65 üstü yakınlarının törene katılamadığını belirtti.

YÜZDE 70'LİK DÜŞÜŞ

Koronavirüs salgını sonrası nikahlarda yüzde 70'lere varan bir düşüş olduğunu söyleyen Palandöken Belediyesi Evlendirme Memuru Sebahattin Özcan, "Normalde mart, nisan aylarında günde 6- 7 nikah kıyıyorduk. Ama virüsten sonra günde bir ya da 2, bazen hiç nikah töreni olmuyor. Belediyemizdeki nikah törenlerinde de virüs sebebiyle maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Çünkü hepimizin sağlığı için gerekli. Bu konuya dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi

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