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11.04.2020 - 11:47 | | DHA

Corona karantinasında sürpriz doğum günü!

Katar'dan getirildikten sonra corona virüs önlemleri kapsamında Kırıkkale’de yurtta karantinaya alınan 309 kişiden Aylin Şençift (25) ve Kadir Yüncer'in (29) doğum günleri, pasta kesilerek kutlandı.

Corona karantinasında sürpriz doğum günü!

Geçen hafta Fransa ve Katar'dan getirilen biri bebek 309 kişi, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı. Katar'dan gelen ve Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Aylin Şençift ile Kadir Yüncer için yurt görevlileri sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Tulumlu ve maskeli görevliler, hazırlattıkları doğum günü pastaları ile Şençift ve Yüncer'in kapılarını çaldı ve doğum günlerini kutladı. Şençift ve Yüncer, sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı ve görevlilere teşekkür ettiler.

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