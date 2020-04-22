Corona nedeniyle sefere çıkmayan halk otobüslerine kuşlar yuva yaptı

Mersin Tarsus ilçesinde 64 özel halk otobüsünden 54'ü, alınan corona virüs tedbirleri kapsamında kontak kapattı. Bir ayı aşkın süredir Tarsus Ulaşım A.Ş. parkında bekleyen özel halk otobüsleri, içerisinin havalanması için kapıları açılınca, kumrular yuva yapmaya başladı.



Tarsus Ulaşım A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Uzun, koronavirüs önlemleri kapsamında 64 araçtan 10’un çalıştığını belirterek, "170 tane şoförümüz var. Bunlardan sadece 10’u çalışmaktadır. 10 araca 7 yolcudan fazla da izin verilmiyor. Burada şu anda 54 tane aracımız yatıyor, kuşlar içlerine yuva yapmaya başladı. Biz devletimizin vermiş olduğu yasaklardan dolayı tedbirlerle uyuyoruz. Virüsten dolayı elimizden geldiği kadar uymaya da çalışıyoruz" dedi.