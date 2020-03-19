19.03.2020 - 14:54 | | DHA
Corona paniÄŸi! Yüzü maskeli halde bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±nca...
AÄŸrÄ±'da, caddede yÃ¼rÃ¼yen epilepsi hastasÄ±, anidenÂ yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ã‡evredekiler, maske takÄ±lÄ±Â kiÅŸide corona virÃ¼s olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce panik yaÅŸadÄ±. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k ekibi, hastanÄ±n nÃ¶bet geÃ§irdiÄŸini belirleyip, hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â
Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde,Â Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen kiÅŸi, yÃ¼rÃ¼rkenÂ aniden yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.
Bu sÄ±rada Ã§evredekiler, aÄŸzÄ±nda maske takÄ±lÄ± kiÅŸide corona virÃ¼s olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce panik yaÅŸadÄ±.
Ä°hbar Ã¼zerine kÄ±sa sÃ¼rede gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri,Â hastanÄ±n epilepsi nÃ¶beti geÃ§irdiÄŸini belirledi.
Epilepsi hastasÄ±, ambulansla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p, tedaviye alÄ±ndÄ±.Â
Ä°stanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayÄ±sÄ± 20'ye yükseldiÄ°stanbul'da saf alkol içerek hayatÄ±nÄ± kaybeden TürkmenistanlÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 20'ye yükseldi. 34 Türkmenistan vatandaÅŸÄ±nÄ±n ise çeÅŸitli hastanelerde tedavisinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi. Hastanede tedavi olanlarÄ±n ifadelerinde corona virüsünden korunmak için saf alkol tükettiklerini söylediÄŸi öÄŸrenildi.