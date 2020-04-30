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30.04.2020 - 14:15 | | İHA

Corona şüphesine dayanamayıp intihar etti

Beylikdüzü’nde evinde tek yaşayan 51 yaşındaki adam, şüpheli temastan dolayı izole olduğu apartmanın 5. katından aşağıya atlayarak intihar etti. Geriye not bırakan adam, “corona şüphelisiyim” dediği öğrenildi.

Corona şüphesine dayanamayıp intihar etti

Olay, sabah 10:00 sıralarında Beylikdüzü Ali Çebi caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 51 yaşındaki Fuat Başkaya geçtiğimiz hafta corona virüs şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan incelemenin ardından Başkaya, 14 gün boyunca evde izole olması yönünde bilgi verilerek eve gönderildi. İçinde bulunduğu durumdan dolayı psikolojik bunalım yaşadığı öğrenilen Başkaya, yaşadığı apartmanın 5. katından atlayarak intihar etti.

CENAZE İÇİN ÖZEL EKİP GETİRİLDİ

Fuat Başkaya’nın intiharı üzerine sesi duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Başkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evinde inceleme yapılan Başkaya’nın intihar öncesi not bıraktığı öğrenildi. Notta ise 'corona şüphelisi' olduğunu belirtti. Bu durumun ardından polis ekipleri İl Sağlık Müdürlüğüne haber verdi.

Sağlık Müdürlüğünden gelen özel ekip cenazeden sürüntü örnekleri alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Cenaze morga kaldırılırken polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Corona şüphesine dayanamayıp intihar etti

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