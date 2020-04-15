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15.04.2020 - 15:49 | | DHA

Corona testi pozitif çıkmıştı! 2 çocuk babasından acı haber

Mardin’in Derik ilçesinde corona virüs testi pozitif çıkan Nurettin Çınar (41), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Corona testi pozitif çıkmıştı! 2 çocuk babasından acı haber

Derik ilçesindeki karantina altında bulunan kırsal Kovalı Mahallesi’ne bağlı Tepecik mezrasında yaşayan 2 çocuk babası Nurettin Çınar’ın, corona virüs testi 10 gün önce pozitif çıktı.

Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede tedaviye alınan Çınar, bugün doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Hastanede alınan Çınar'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında Tepecik mezrasında toprağa verildi.

 

 

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